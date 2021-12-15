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    В преддверии 30-летия Независимости страны 80 семей празднуют новоселье в Мунайлинском районе Мангистауской области

    15 Декабря 2021, 13:51

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – ​В честь празднования Дня независимости в селе Батыр Мунайлинского района 80 многодетных семей и семей из категории социально уязвимых слоев населения получили жилье. Каждая квартира площадью 70 квадратных метров была построена в рамках программы «Нұрлы жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Фундамент села Батыр заложил выдающийся деятель Казахстана писатель Абиш Кекилбаев. Сегодня в этом селе проживает более 13 тысяч человек. Наибольшая рождаемость по региону также зафиксирована в селе Батыр.

    ​Мунайлы – первый район, созданный после обретения Независимости нашей страны. С момента образования района в Мунайлы в среднем в год сдают в эксплуатацию 195 – 198 квадратных метров жилья. На сегодняшний день в сельских округах Мангистау и Даулет строятся многоэтажные жилые дома.

    ​Аким района поздравил новоселов с 30-летием Независимости и пожелал им семейного благополучия.

    ​«За годы независимости нашей страны было разработано несколько программ обеспечения населения жильем. Рассмотрены новые возможности приобретения жилья. В результате тысячи семей отпраздновали новоселье. И сегодня в нашем районе многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, получили ключи от новых квартир. Поздравляю всех с праздником», - сказал аким района Рахат Елтизаров.

    В 2007 году Указом Президента РК на западе Мангистау был создан новый район – Мунайлинский. Это первый район в стране образованный после обретения Независимости

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Жилье Мангистауская область Общество 30 лет Независимости
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