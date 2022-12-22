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    В праздники по всем направлениям запустят дополнительные вагоны

    22 Декабря 2022, 15:00

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В праздничные дни ко всем поездам внутренних линий будут прицепляться дополнительные вагоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас анализируется расписание поездов. Запуск дополнительных вагонов на Новый год планом не предусмотрен. И все же, дополнительные вагоны будут. Они будут добавляться к поездам в зависимости от пассажиропотока. Дополнительные вагоны будут запускаться по всем направлениям», – сказал генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов в ходе организованного компанией пресс-тура.

    По его словам, дополнительные вагоны появятся с 25 декабря.

    Напомним, сегодня утром запущен первый туристский электропоезд «Астана-Кокшетау», который будет ходить ежедневно в преддверии Нового года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    КТЖ Транспорт
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