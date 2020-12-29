Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    В праздник Наурыз в эфир цифрового вещания выйдет телеканал «Туркестан»

    29 Декабря 2020, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 21 марта 2021 года в эфир цифрового вещания Туркестанской области и в спутниковой системе Отау выйдет новый телеканал «Туркестан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов.

    «Пока доступна только онлайн версия нового телеканала «Туркестан». Больше двух лет мы шли к реализации данного проекта. По поручению Елбасы построили новый современный медиа-центр, оснастили самым современным оборудованием, пригласили талантливых специалистов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и, разумеется, местных ребят. Все готово к тому, чтобы в священный Наурыз, 21 марта, выйти в эфире цифрового вещания Туркестанской области, и на весь мир в спутниковой системе Отау», - поделился радостной новостью Сакен Калкаманов.

    По словам директора канала Ерлана Нурова, сейчас подготовка идет полным ходом, чтобы представить публике телеканал «Туркестан».

    «В связи с пандемией не смогли запустить телеканал, поэтому открыли You-Tube канал. На нашем You-Tube канале доступна только онлайн версия телеканала. Сейчас подготовка идет полным ходом, чтобы на Наурыз мейрамы запустить телеканал. Пока контент наполняем всей информацией, связанной с духовной столицей страны – с Туркестаном. Будем презентовать новые проекты, авторские программы, однако сейчас не могу все открыто рассказать. Основных сотрудников набрали: режиссеры, операторы, редакторы, звукорежиссеры. Сейчас готовим редакторов новостного канала», - рассказал корреспонденту Казинформа Ерлан Нуров.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Туркестанская область СМИ Акимат Связь, ТВ, IT
    Новости по теме
    Новости по теме
    Найдено ли неизвестное стихотворение Жусупбека Аймауытова – выясняют ученые
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Военные оркестры из девяти стран выступят в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам