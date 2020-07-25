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    В правовом государстве всё решается в соответствии с законом - Еркин Онгарбаев

    25 Июля 2020, 18:03

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Декан юридического факультета Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель РК, почетный член Национальной Академии наук Еркин Онгарбаев высказался о событии, которое произошло недавно в городе Сатпаеве в Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По Уголовному кодексу РК предусмотрена серьезная ответственность за изнасилование, педофилию и т.д. Вы знаете, что в свое время была инициатива Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева по ужесточению наказания за подобные преступления. Сейчас у нас очень жесткое наказание за педофилию: 25 лет лишения свободы либо пожизненное лишение свободы. Если человек совершил данное особо тяжкое преступление, то его надо привлечь к уголовной ответственности в соответствии с теми процессуальными нормами, которые у нас существует», - говорит профессор.

    Еркин Онгарбаев также заявил, что в любом правовом государстве не должно быть самосуда. Все решается в соответствии с законом.

    «Делать самосуд – это, конечно, шаг назад в средневековье, и в правом государстве это недопустимо. Я думаю, что с нашими гражданами, проживающими в Сатпаеве, надо провести пропагандистскую и профилактическую работу, чтобы они знали, что в правовом государстве все это решается в соответствии с законом», - добавил спикер.

    По его словам, в Казахстане пожизненное лишение свободы - самое строгое наказание.

    Напомним, 23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтеров. Ребенка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс. Местные жители порывались проникнуть в квартиру подозреваемого, чтобы устроить самосуд. Видео появилось в соцсетях.

    Ситуация в городе стабилизировалась. Сейчас Сатпаев живет обычной жизнью.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Астана Карагандинская область Вузы Общество
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