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    В Правительстве состоялось заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan»

    28 Декабря 2021, 16:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Очередное заседание Штаба по реализации предвыборной программы партии «Nur Otan» прошло в Правительстве под председательством первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Одним из вопросов обсуждения стал пункт по реализации программы экспортной акселерации с увеличением количества активных экспортеров.

    В 2020 году по поручению Главы государства была запущена первая в Центральной Азии Программа экспортной акселерации.

    В первой фазе программы приняли участие 35 компаний пищевой отрасли с ориентиром на китайский рынок. Более половины компаний — МСБ. Во второй фазе программы, которая была запущена в т.г., отобрана 101 компания в пищевой, химической, легкой промышленности и машиностроении.

    С учетом реализации программы за 2020-2021 годы на сегодняшний день количество экспортеров увеличилось с 410 (2020 г.) до 546 (2021 г.). На сегодняшний день экспортная выручка данных предприятий составляет около 80% всего объема несырьевого экспорта.

    43% от всех экспортеров составляют предприятия пищевой отрасли (233), далее химической (69) и металлургической промышленности (55). Министерство торговли с 2019 ведет реестр действующих экспортеров, который размещен на портале открытых данных.

    Вице-премьер поручил соответствующим государственным органам и регионам продолжать активно поддерживать экспортеров и достичь установленного целевого индикатора по реализации программы экспортной акселерации на 2022 год на уровне 650 компаний-экспортеров.

    Напомним, в рамках Штаба по реализации предвыборной программы партии за текущий год под председательством вице-премьера А. Смаилова прошло 32 заседания. Заслушано 100 социально важных и актуальных вопросов. Из 362 пунктов Дорожной карты исполнен 201 пункт.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Правительство РК Нур Отан
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