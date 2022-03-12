В Правительстве РК обсудили цены на СЗПТ и продбезопасность

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 марта т.г. заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан Бахыт Султанов провел совещание по реализации поручений, данных Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым с начала этого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Рассмотрены вопросы стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, продовольственной безопасности и меры антимонопольного реагирования.

За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары выросли на 0,2%. Больше всего подорожали капуста на 1,6%, сахар на 0,6% и картофель – 0,5%.

В разрезе регионов максимальный рост цен за неделю допущен в Мангистауской области на 0,8%, в Костанайской и Кызылординской областях на 0,4%.

Заместитель Премьер-Министра подверг критике работу акиматов указанных регионов и поручил усилить контроль за ценами по каждому наименованию продуктов питания. Также поручил на постоянной основе проводить работу по контролю за соблюдением субъектами торговли допустимой торговой надбавки.

В ходе совещания АЗРК сообщили о том, что в настоящее время продолжается работа по ранее инициированным 7 расследованиям по признакам антиконкурентных согласованных действий по повышению цен на СЗПТ в Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, на производство удобрений в Мангистауской области и Алматы.

Завершены 2 расследования в Акмолинской области в отношении производителя хлеба и Жамбылской области в отношении сахарного завода. По ранее вынесенным уведомлениям исполнено 8 со снижением цены на продукцию (5 в Костанайской области и 3 – в СКО). Заключено 7 актов антимонопольного комплаенса по недопущению нарушений законодательства в области защиты конкуренции, а также в части снижения торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10% при их реализации.

Кроме того, Бахыт Султанов поручил усилить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. Акимату Туркестанской области было поручено совместно с МТИ и МСХ в «ручном режиме» обеспечить поставки в регионы страны ранних овощей, в том числе капусты.

Отметим, что более чем 1200 производителей Туркестанской области планируют дать урожай по капусте, картофелю, моркови и луку.