Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    В Правительстве рассмотрят рекомендации ЮНИСЕФ по усилению мер защиты детей

    23 Июля 2023, 13:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова провела встречу с заместителем регионального директора Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам Европы и Центральной Азии Октавианом Биволом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Во встрече приняли участие представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане Артур Ван Дизен, вице-министры здравоохранения, труда и социальной защиты населения, информации и общественного согласия, цифрового развития, внутренних дел, руководители бюро национальной статистики и Комитета по охране прав детей.

    Представители ЮНИСЕФ положительно оценили принятие Социального кодекса, создание Цифровой карты семьи и центров поддержки семьи в регионах.

    Также они выразили готовность оказать техническую поддержку и помощь в дальнейшем развитии системы социальных услуг с целью повышения доступности, качества и эффективности социальной работы.

    Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества ЮНИСЕФ с госорганами по вопросам улучшения качества жизни детей, защиты детства, социальных услуг и др. В частности, планируется развивать сотрудничество ЮНИСЕФ с Правительством РК для разработки новых решений по совершенствованию программы АСП, Индекса благополучия детей, цифровой карты ребенка, расширению охвата детей универсальными детскими пособиями (на основе международного опыта).

    Совместно будут рассмотрены рекомендации ЮНИСЕФ по усилению мер защиты детства, укреплению законодательства, профилактике детского неблагополучия с акцентом на работу с причинами, повышению доступности образования, цифровизации госуслуг, предотвращению буллинга, раннему вмешательству и реагированию на насилие в отношении детей и др.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Правительство РК Минтруда РК ЮНИСЕФ Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    40 человек эвакуировали из детсада из-за горевшей рядом кровли ресторана в Актобе
    Трое подростков и один взрослый утонули в ЗКО в выходные
    Миннацэкономики проверит коммунальные предприятия по всей стране
    Более 15 тысяч детей родились в Астане в этом году
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах