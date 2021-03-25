В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено заседание Национальной комиссии по модернизации с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Рассмотрен ход исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации Пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева» и Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства – Сапархан Омаров, финансов – Ерулан Жамаубаев, энергетики – Нурлан Ногаев, индустрии и инфраструктурного развития – Бейбут Атамкулов, труда и социальной защиты населения – Серик Шапкенов, здравоохранения – Алексей Цой, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзум Мирзагалиев, вице-министр культуры и спорта Габидулла Абдрахимов и другие ответственные лица.

К настоящему времени из 100 шагов Плана нации реализованы 72 шага: по направлению «Формирование профессионального государственного аппарата» – 13 из 15 шагов, «Обеспечение верховенства закона» – все 19 шагов, «Индустриализация и экономический рост» – 27 из 50 шагов, «Идентичность и единство» – 3 из 6 шагов, «Формирование подотчетного государства» – все 10 шагов.

В текущем году планируется исполнить 9 шагов по направлениям «Формирование профессионального государственного аппарата» и «Индустриализация и экономический рост».

На заседании рассмотрены вопросы внедрения «расширенного бюджета» с охватом деятельности внебюджетных фондов, оцифровки процессов назначения и выплаты пенсий и пособий, развития отечественной фармацевтики, разработки Концепции Социального кодекса и Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года.

Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по полному и качественному исполнению Плана нации и Общенационального плана мер по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева от 1 сентября 2020 года.

Особое внимание обращено на пункты по привлечению стратегических инвесторов, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест.