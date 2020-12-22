В Правительстве рассмотрен ход реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На селекторном заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина подведены итоги работы за 2020 год по исполнению Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента РК – Елбасы Н. Назарбаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

О проводимой работе доложили министры национальной экономики Р. Даленов, финансов — Е.Жамаубаев, индустрии и инфраструктурного развития — Б. Атамкулов, культуры и спорта — А.Раимкулова, образования и науки — А. Аймагамбетов, здравоохранения — А. Цой, информации и общественного развития — А. Балаева и другие ответственные лица. На сегодня из 100 шагов Плана нации реализован 71 шаг, включая 9 шагов в текущем году.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своем Послании от 1 сентября 2020 года отметил необходимость придания серьезного импульса реформам Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в рамках Плана нации и Пяти институциональных реформ. В этом году проведена значительная работа и достигнуты хорошие результаты», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр поручил продолжить активную работу по полной и качественной реализации Плана нации. Особое внимание обращено на пункты по повышению объемов привлечения инвестиций, в первую очередь, в новые крупные проекты в приоритетных секторах экономики, обеспечивающие создание новых рабочих мест. На заседании утвержден План работы Национальной комиссии на 2021 год, предусматривающий реализацию в следующем году 10 шагов Плана нации по направлениям «Формирование профессионального государственного аппарата» и «Индустриализация и экономический рост».