В Правительстве рассмотрели вопросы исполнения Послания Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Үкімет үйі состоялось расширенное заседание Правительства РК под председательством Премьер-Министра Бакытжана Сагинтаева с участием Руководителя Администрации Президента Асета Исекешева по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

Открывая заседание, Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев отметил, что озвученное сегодня Послание Главы государства находит большую поддержку среди населения. Основная задача Правительства - реализация данных поручений в ближайшей перспективе; достаточное количество средств, выделяемых регионам; быстрое принятие необходимых изменений. Народ не должен ждать исполнения прозвучавших сегодня поручений, он должен ощущать результаты работы.

Руководитель Администрации Президента РК А. Исекешев напомнил, что Глава государства в своем Послании главным приоритетом деятельности Правительства определил благосостояние казахстанцев, которое включает две составляющие: рост доходов населения и качество жизни (качество социальных услуг, комфортная среда обитания и безопасность). Кроме того, Президент будет держать на контроле вопросы подготовки к зиме, уборочной кампании, необоснованного роста цен на продукты питания, уголь и другие вопросы самочувствия казахстанцев, которые отражаются на общественно-политической ситуации.

Члены Правительства, в свою очередь, доложили о планах по реализации поставленных Главой государства задач.

Повышение уровня доходов

Прежде всего будут приняты меры по повышению уровня доходов населения. Так, с 1 января 2019 года размер минимальной заработной платы будет увеличен в 1,5 раза: с 28 тыс до 42,5 тыс тенге. В результате это приведет к росту зарплаты для 1,3 млн граждан. Кроме того, 275 тыс гражданских служащих будут получать зарплату в среднем на 35% больше. Это работники систем образования и здравоохранения.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова сообщила, что в целях исполнения поручения Главы государства по повышению размера минимальной заработной платы с 01.01.2019 года в 1,5 раза, до 42,5 тыс тенге, будут внесены соответствующие изменения в проект закона «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы».

«Будет изменена методика определения размера минимальной заработной платы с исключением привязки к размеру прожиточного минимума. В соответствии с поручением Главы государства, с 01.01.2019 года будет обеспечено повышение оплаты труда для 275 тыс гражданских служащих, работающих в бюджетных организациях. Рост заработной платы для них составит в среднем 35%», - сообщила М. Абылкасымова.

Кроме того, с увеличением минимальной заработной платы снизится налоговая нагрузка для занятого населения соразмерно увеличению налоговых вычетов из доходов всех наемных работников. Снижение налоговой нагрузки затронет более 6 млн наемных работников.

В целом повышение МЗП приведет к росту заработной платы для 1,3 млн человек, работающих на низкооплачиваемых позициях во всех отраслях экономики.

Повышение качества образования

Продолжится работа по расширению государственной поддержки образования и здравоохранения с акцентом на повышение эффективности расходов в данных сферах. Президентом поставлена задача в течение 5 лет увеличить расходы из всех источников на образование и здравоохранение с 7,4 до 10% от ВВП. Кроме того, будут приняты меры по повышению статуса педагога, строительству новых школ, а также поэтапному повышению зарплаты участковых медработников на 20%, цифровизации сферы здравоохранения и строительству нового научного онкологического центра в Астане.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил, что в рамках кардинального усиления качества школьного и дошкольного образования МОН РК совместно с акиматами будет разработана соответствующая Дорожная карта, где будут предусмотрены меры по повышению квалификации дошкольных воспитателей и введению единых квалификационных требований.

«В школе данная работа уже идет. В текущем году внедрен национальный квалификационный тест. По итогам аттестации в школах присвоены квалификационные категории более 34 тыс учителей. Доплата указанному количеству педагогов производится с 01.09.2018 года. В целом размер доплаты варьируется от 30 до 50%, в зависимости от категории», - доложил министр образования и науки.

По графику идет переход на международные стандарты. В 2019-2020 гг. будет обеспечен перевод всей системы оценивания на стандарты PISA, SAT, AST.

Кроме того, в школе будет продолжена работа по сокращению дефицита ученических мест. В рамках обеспечения детской безопасности будут приняты меры по 100% оснащению школ и детских садов системами видеонаблюдения. Будет закуплено порядка 4 тыс. камер видеонаблюдения.

По поручению Главы государства будет разработан закон «О статусе педагога», в котором будут предусмотрены стимулы для повышения социального статуса педагогов, сокращения учебной нагрузки и защиты от ненужных проверок и др. Также Е. Сагадиев отметил, что будет продолжена работа по повышению требований к качеству преподавания в высших учебных заведениях.

Повышение качества медицинских услуг

Важным для оказания медицинских услуг является первичное звено на уровне поликлиник и амбулаторий.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил, что для повышения качества оказания медицинских услуг населению будет проведено поэтапное повышение зарплаты всем участковым медработникам на 20%. Повышение заработной платы коснется более 10 тыс участковых врачей и 30 тыс медсестер, по мере их обучения новым методам работы, с доведением до 100% к концу следующего года. Для этого будет выделено 5 млрд тенге. Это позволит улучшить качество медицинской помощи, снизить количество осложнений и госпитализаций при основных заболеваниях, а также обеспечить качественный патронаж детей и беременных.

Вместе с тем в текущем году завершается пилотный проект по переходу на безбумажное здравоохранение. Он уже реализован в 92% пилотных организаций. В рамках реализации поручения Главы государства с 1 января 2019 года все поликлиники и больницы полностью перейдут на безбумажное ведение медицинской документации. Кроме того, к 2020 году 100% населения будет охвачено электронным паспортом.

По поручению Главы государства разработана новая концепция Национального научного онкологического центра в Астане, которая предполагает его строительство на базе существующих объектов медицинского кластера в Астане. Это позволит интегрировать его в перспективе с Медицинской школой и другими научными центрами «Назарбаев Университета». В Центре будут предусмотрены все современные технологии диагностики и лечения онкологических заболеваний, включая ядерную медицину, протонную терапию, радиохирургию, клеточную иммунотерапию и другое. Строительство будет начато в текущем году.

Новые подходы к индустриализации

Реализация поручений Главы государства по повышению уровня благосостояния граждан будет осуществляться не только прямым повышением заработной платы. Экономический рост за счет мультипликативного эффекта также оказывает влияние на повышение номинальных доходов населения. Так, Правительство обеспечит дополнительное стимулирование развития несырьевого экспорта в качестве основного компонента роста ВВП в долгосрочной перспективе. Будет осуществлен переход к целевой поддержке эффективных экспортоориентированных производителей обрабатывающей промышленности.

Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек доложил о мерах по дальнейшему увеличению добавленной стоимости в экономике, увеличению экспортно-ориентированных производственных процессов, повышению человеческого потенциала и качества жизни, а также интеграции экономики в стране, региональном и глобальном контексте.

В целях активизации работы по индустриализации разработаны новые подходы как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективах. Приоритетом станет дальнейшее «усложнение» выпускаемой корзины товаров и расширение присутствия на внешних рынках. В рамках подготовки промышленности к «цифровой эпохе» будет создана необходимая инфраструктура и стандарты, «модельные фабрики».

Цифровизация промышленности станет одним из основных компонентов производительности и конкурентоспособности наших предприятий. Также будет усилена система комплексной финансовой и нефинансовой поддержки экспортеров. На эти цели в предстоящий трехлетний период будет направлено 500 млрд тенге.

Среди ожидаемых эффектов от поддержки экспорта: рост объема несырьевого экспорта в 1,5 раза до 2022 года, ежегодный вклад в прирост ВВП от несырьевого экспорта увеличится до 5 п. п. к 2022 году, а также в целом рост числа экспортно-ориентированных предприятий (до 450).

Качественное и доступное жилье

Реализация поручений Президента, озвученных в Послании, по поддержке развития жилищного строительства позволит многим гражданам значительно улучшить жилищные условия и придаст дополнительный импульс развитию экономики страны, а это создание новых рабочих мест и развитие строительной отрасли, предприятий отечественной индустрии и смежных отраслей (производство мебели, бытовой техники, оборудования).

В рамках обеспечения качественным и доступным жильем в ближайшие 5 лет по Госпрограмме «Нұрлы жер» планируется построить более 650 тыс жилищ (76,6 млн м2), что обеспечит жильем порядка 2 млн граждан.

В рамках «7-20-25» в ближайшие 5 лет порядка 103 тыс граждан смогут приобрести жилье. По данной программе акиматам поручено проработать механизм частичного субсидирования первоначальных взносов из местных бюджетов. Согласно механизму для молодых семей и работников бюджетной сферы предусматривается социальная помощь по возмещению половины размера первоначального взноса.

Кроме того, по системе «Жилстройсбербанка» запущена специальная ипотечная программа для военнослужащих и работников правоохранительной системы, что позволит обеспечить жильем 71 тыс военнослужащих и сотрудников спецгосорганов.

По словам Ж. Касымбека, на выделяемые государственные средства будет построено 20 тыс арендных и 56 тыс кредитных жилищ. Для достижения намеченных Главой государства целей Правительство будет увеличивать финансирование на строительство арендного жилья с 25 млрд до 35 млрд тенге.

Также Правительство рассматривает вопрос увеличения до 100 млрд тенге финансирования на инженерно-коммуникационную инфраструктуру для подключения строящихся домов к сетям. Выделяемые средства позволят обеспечить качественным водоснабжением до 80% сел и улучшить качество жизни их населения.

Улучшение бизнес- и инвестклимата

Правительством будут приняты меры по полному и своевременному исполнению поручений Главы государства, связанных с улучшением условий ведения бизнеса.

Министр национальной экономики Тимур Сулейменов в ходе заседания Правительства доложил, что в рамках развития малого и среднего бизнеса будут дополнительно предусмотрены 30 млрд тенге ежегодно для дальнейшей реализации Госпрограммы «Дорожная карта бизнеса-2020». На сегодня уже сформирован новый пул из 4 тыс проектов. Субсидии будут предоставляться напрямую через оператора ФРП «Даму».

Поддержка новых проектов позволит дополнительно создать порядка 22 тыс рабочих мест и произвести продукцию на 3 трлн тенге.

По развитию конкуренции и антимонопольной работе, как отметил Т. Сулейменов, предложения в части ЖКХ будут реализованы в рамках законопроекта по вопросам ЖКХ, находящегося в Парламенте (законопроект МИР РК). Касательно ликвидации теневого оборота, МНЭ РК подготовлен ряд поправок по неучету безналичных платежей, использованию ERP-систем и «кэшбеков». По «налоговой амнистии» для МСБ необходимые изменения будут учтены в рамках законопроекта по развитию бизнес-среды и регулированию торговой деятельности до конца года.

Развитие агропромышленного комплекса

Правительством начата работа по реализации поручений Главы государства по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции в 2,5 раза. Так, в рамках актуализированной Государственной программы развития агропромышленного комплекса будут приняты меры, необходимые для повышения конкурентоспособности отрасли и ее технологического переоснащения. На эти цели будут дополнительно выделены не менее 100 млрд тенге ежегодно, что позволит в полной мере реализовать поставленные перед АПК задачи.

Заместитель Премьер-Министра РК - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев отметил, что инициативы в Послании Главы государства выводят на новый качественный уровень стимулирующую роль государства в агросекторе.

«Сегодня господдержка агросектора со стороны государства практически состоит из тех ассигнований, которые предусмотрены в бюджете - 240 млрд тенге, и 60 млрд тенге - кредиты на весенне-полевые работы. Сегодня Глава государства дал поручение Правительству выделять ежегодно до 100 млрд тенге из республиканского бюджета и из 600 млрд, которые выделяются из Нацбанка, 200 млрд тенге - квота сельского хозяйства. То есть государственная поддержка сельского хозяйства практически удваивается», - сказал У. Шукеев.

Теперь задача МСХ, как отметил У. Шукеев, состоит в том, чтобы эффективно использовать эти деньги и сделать так, чтобы они выступили катализатором мобилизации других ресурсов в сектор, то есть эти 300 млрд тенге должны в разы больше денег привлечь в АПК. Для этого вместе с депутатами Мажилиса разработаны изменения в законодательные акты, которые предусматривают новые финансовые инструменты. Это внедрение аграрных расписок, совершенствование агрострахования, а также развитие системы кредитных товариществ. Для их реализации сформирован пакет изменений в законодательные акты, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Мажилисе Парламента. По поручению Главы государства законопроект планируется принять уже до конца года.

Будет проведена работа по изменению системы субсидирования. Неэффективные субсидии будут сокращены. Оставшиеся будут максимально упрощены и до конца года полностью автоматизированы. По итогам реформирования из 54 видов субсидий останется 34.

Начаты реформирование аграрной науки и образования, настройка их на потребности бизнеса и трансферт технологий. Работа ведется в трех направлениях: образование, наука и система распространения знаний. В целях улучшения качества аграрного образования проводится концентрация трех аграрных вузов на обеспечение отрасли специалистами нужного качества.

Здесь будут внедряться стандарты ведущих мировых вузов по примеру «Назарбаев Университета» и привлекаться франшизы иностранных вузов. В результате планируется увеличить охват субъектов АПК с 1,5-2% до 20-25%.

Устойчивое развитие регионов

Главой государства поручено обеспечить внедрение новых подходов к территориальному развитию страны.

Как отметил министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в настоящее время министерством совместно с Институтом экономических исследований, а также группой известных ученых, уже проводятся аналитические исследования по вопросам совершенствования территориально-пространственной организации страны с изучением мирового опыта.

Данное исследование будет служить основой для разработки новой Прогнозной схемы территориально-пространственного развития до 2030 года, которая будет внесена на рассмотрение в Администрацию Президента до 1 сентября 2019 года. Для качественной реализации Прогнозной схемы до 1 ноября 2019 года будет разработана новая Программа развития регионов до 2025 года.

С учетом поручений Главы государства приоритетом станет развитие местной инфраструктуры: энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, местные дороги. На эти цели в 2018 году уже выделены 332 млрд тенге из республиканского бюджета. В результате реализации Программы развития регионов доступ к централизованному водоснабжению в городах составит 100%, доступ к централизованному водоснабжению в селах - до 80%.

Новый подход к территориальному развитию поднимет качество жизни в городах и в отдаленных районах, а также будет стимулировать развитие региональной экономики.

Финансовое обеспечение поручений Президента

Министр национальной экономики Т. Сулейменов подчеркнул, что в Министерстве национальной экономики есть четкое видение механизмов практической реализации, финансового обеспечения и законодательных мер для выполнения задач Послания. В связи с чем начата работа по разработке Общенационального плана по реализации Послания Главы государства.

В свою очередь министр финансов Алихан Смаилов доложил, что будет продолжена работа по расширению государственной поддержки образования и здравоохранения с акцентом на повышение эффективности расходов в данных сферах. Поставлена задача в течение 5 лет увеличить расходы из всех источников на образование и здравоохранение с 7,4 до 10% от ВВП.

На повышение размера минимальной заработной платы будет направлено 96,3 млрд тенге ежегодно. В том числе 85,8 млрд тенге непосредственно для повышения заработных плат 275 тыс гражданских служащих. 10,4 млрд тенге - на компенсацию потерь доходной части регионов в связи с увеличением налогового вычета. Они будут доведены до МИО в виде целевых трансфертов. В результате в целом по экономике увеличение заработной платы охватит порядка 1,3 млн человек. Дополнительное финансирование обрабатывающей промышленности и экспорта будет осуществляться в объеме 500 млрд тенге. Общий объем государственной финансовой поддержки развития МСБ составит 206,4 млрд тенге на 2019-2021 годы.

«В рамках 3-летнего бюджета предполагается рост расходов на образование с 456,3 млрд тенге в текущем году до 752,1 млрд тенге в 2021 году, или на 65%. Расходы на здравоохранение за тот же период планируется увеличить на 24%, с 1076,2 млрд тенге до 1339,1 млрд тенге», - доложил А. Смаилов.

Во исполнение поручения Главы государства по декриминализации налоговых нарушений будут внесены изменения в статью 3 Уголовного кодекса по повышению порогового уровня ущерба от уклонения от уплаты налога и/или других обязательных платежей в бюджет с юридических лиц с 20 тыс МРП (48,1 млн тенге) до 50 тыс МРП (120,2 млн тенге). Как отметил министр финансов, Главой государства поручено с 01.01.2019 года приступить к проведению «налоговой амнистии» для малого и среднего бизнеса.

Таким образом, на финансовое обеспечение реализации поручений Главы государства возможности бюджета просчитаны. Оптимизация других направлений расходов и ранее принятых обязательств государства не требуется. Всего будет в целом направлено в течение предстоящих трех лет 1,226 трлн тенге.

Председатель Национального банка Данияр Акишев в своем выступлении заверил, что Нацбанк выполнит все поручения, которые сегодня прозвучали в Послании Президента РК.

«Национальный банк выполнит все поручения Главы государства и приложит максимум усилий для обеспечения стабильности цен и стабильности на финансовом рынке. Снижение инфляции - это ключевой фактор для снижения ставок по кредитам, повышения реальных доходов населения и уменьшения всех издержек в экономике. Считаем, что совместная работа Правительства, Нацбанка и местных исполнительных органов позволит сдержать инфляцию в установленном целевом коридоре в этом году», - сказал Д. Акишев.

Председатель Нацбанка доложил о планируемых мерах по недопущению роста цен. Также Д. Акишев сообщил, что Нацбанк наращивает активность реализации программы «7-20-25». За 2 месяца с начала реализации программы банки одобрили кредиты на 25 млрд тенге. Как было доложено Президенту, более 2 тыс заявок уже были одобрены.

В ходе заседания министр внутренних дел Калмуханбет Касымов доложил о планах по реформированию системы МВД. Работа по оптимизации организационно-штатной структуры, сокращению излишних управленческих звеньев и отдельных руководящих должностей уже начата.

«Будет пересмотрена штатная численность личного состава, которую планируем сократить на 10%, это порядка 9 тыс полицейских и 1600 ед. КУИС. Образовавшуюся экономию бюджетных средств используем для повышения должностных окладов сотрудников», - сказал К. Касымов.

По словам министра внутренних дел, также необходимо предусмотреть выплату компенсации за аренду жилья сотрудникам строевых подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам полиции и участковым инспекторам по делам несовершеннолетних.

Кроме того, в рамках реформирования предполагается реализация мер по освобождению МВД от несвойственных функций, модернизации уголовно-исполнительной системы, совершенствованию структуры органов гражданской защиты. Здесь предполагается оптимизация численности госучреждений - с 54 до 20. Также планируется реформирование ведомственного образования и пересмотр системы отбора кадров с целью повышения качественного состава.

Председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов рассказал о планах и системных мерах, необходимых для развития отечественного предпринимательства, повышения конкурентоспособности и экспортоориентированности казахстанских товаропроизводителей в рамках нового Послания Президента.

По итогам рассмотрения вопроса Премьер-Министр Б. Сагинтаев дал ряд конкретных поручений. Так, по всем направлениям Послания будет подготовлен Общенациональный план мероприятий. Министерству национальной экономики поручено внести в Правительство проект соответствующего постановления по утверждению Общенационального плана мероприятий по исполнению Послания Главы государства. За каждым поручением Президента должен быть закреплен конкретный руководитель, определены четкие сроки его исполнения и установлен жесткий контроль.

Начнется работа в регионах по разъяснению послания Главы государства. Кроме того, до 20 октября в целях информационного сопровождения реализации Послания запланированы выезды республиканских информационных групп в составе представителей государственных органов и различных организаций под руководством членов Правительства. Акимам необходимо обеспечить подготовку и проведение встреч населения с информационными группами. Министерству информации и коммуникаций совместно с местными исполнительными органами поручено обеспечить освещение в центральных и региональных СМИ.

«Люди должны понимать важность каждой поставленной Главой государства задачи и этапов ее реализации», - сказал Б. Сагинтаев.

Фото: primeminister.kz