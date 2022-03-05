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    В Правительстве проведено очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам

    5 Марта 2022, 09:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 марта текущего года состоялось очередное заседание Оперативного Штаба по антикризисным мерам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    В рамках совещания обсуждены вопросы роли МФЦА в улучшении инвестиционного климата, текущего состояния Финансового Центра и возможного влияния западного пакета санкций на казахстанский фондовый рынок.

    «На сегодняшний день в экосистеме МФЦА 1200 зарегистрированных компаний, российских компаний не более 5%. МФЦА сохраняет спокойный ритм работы. Оттока участников не наблюдается», — сказал Управляющий МФЦА К. Келимбетов.

    Министерствам национальной экономики и финансов РК поручено дополнительно проработать вопрос международного налогообложения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Правительство РК Экономика Россия МФЦА - фин. центр "Астана"
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