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    В Правительстве подвели промежуточные итоги реализации Плана нации «100 конкретных шагов»

    19 Сентября 2019, 17:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На заседании Национальной комиссии по модернизации под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина и с участием Председателя Мажилиса Парламента РК Нурлана Нигматулина рассмотрен ход исполнения Плана нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Первого Президента – Елбасы Н. Назарбаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    «Реализация Плана нации «100 конкретных шагов« находится на личном контроле Елбасы. Глава государства К. Токаев в Послании народу Казахстана поручил возобновить работу созданной Елбасы Национальной комиссии по модернизации. Задача по мониторингу реализации Плана нации «100 конкретных шагов« поставлена и перед фракцией партии «Nur Otan» в Парламенте страны. С учетом современных реалий и меняющихся условий, мы должны скоординировать все наши усилия, пересмотреть действующие подходы и активизировать работу по реализации шагов Плана нации», — сказал А. Мамин.

    На сегодня из 100 шагов Плана нации исполнено и снято с контроля 58 шагов, 3 шага реализуются в рамках программы «Рухани жаңғыру» и контролируются Национальной комиссией по модернизации общественного сознания.

    О ходе реализации остальных 39 шагов доложили министр национальной экономики Р. Даленов, Председатель Агентства по делам государственной службы А. Жаилганова, министр сельского хозяйства С. Омаров, министр индустрии и инфраструктурного развития Б. Атамкулов, министр иностранных дел М. Тлеуберди, министр торговли и интеграции Б. Султанов, министр энергетики К. Бозумбаев, Первый Заместитель Премьер-Министра – министр финансов А. Смаилов и ряд других членов Правительства.

    Премьер-Министр поручил в недельный срок рассмотреть представленные Министерством национальной экономики проекты Дорожной карты и Плана работы Национальной комиссии по модернизации для последующего их направления на утверждение Главе государства К. Токаеву.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК 100 шагов по реализации 5 реформ
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