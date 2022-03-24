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    В Правительстве опровергли предположение о влиянии гептила на рост онкозаболеваний

    24 Марта 2022, 16:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность влияния падающих частей ракет-носителей на рост онкозаболеваний среди жителей Жезказган-Улытауского региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день полученные по результатам исследований данные указывают на отсутствие подтверждения прямого воздействия ракетно-космической деятельности на состояние среды обитания и здоровье жителей населенных пунктов на сопредельной территории с районами падения отделяющихся частей ракет-носителей. Причастность ракетного топлива гептил к описанной в депутатском запросе патологии отсутствует, так как в используемых районах падения отделяющихся частей РН «Протон-М» населенные пункты отсутствуют», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

    По его словам, районы падения РН «Протон-М» находятся на значительном удалении от ближайшего населенного пункта (73,3 км.) - г. Жезказган.

    «В рамках заседания казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур» от 24 ноября 2014 года в целях уменьшения экологической нагрузки на окружающую среду Республики Казахстан, начиная с 2017 года предусмотрено сокращение пусков РН «Протон-М» (в 2017 году на 2, в 2020 году еще на 2, в 2025 довести до 5), использующего ракетное топливо – гептил (несимметричный диметилгидразин, НДМГ), и полное завершение пусков в 2026 году», - отметил Премьер.

    «Вместе с тем, в целях изучения причин роста онкозаболеваний в Жезказган-Улытауском регионе Карагандинской области на предмет влияния деятельности космодрома Байконур приказом министра экологии, геологии и природных ресурсов от 4 марта 2022 года 69-Ө совместно с заинтересованными государственными органами и представителями общественности региона создана межведомственная комиссия», - заключил глава Кабмина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Освоение космоса Экология Здравоохранение
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