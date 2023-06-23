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    В Правительстве обсудили подходы по проектам нового Налогового кодекса и Концепции налоговой политики до 2030 года

    23 Июня 2023, 22:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев с участием представителей государственных органов провел совещание по рассмотрению подходов по проектам нового Налогового кодекса и Концепции налоговой политики до 2030 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на primeminister.kz.

    Заслушана информация министерств национальной экономики и финансов.

    По информации Минэкономики, разработан план проекта Концепции налоговой политики до 2030 года. В проекте предусмотрены предсказуемость налоговой политики, стабильность законодательства, справедливая налоговая нагрузка, прозрачность налогообложения, стимулирование приоритетных отраслей экономики и соответствие международной практике.

    Созданы соответствующие рабочие группы, где все вопросы рассматриваются комплексно с учетом мнений государственных органов, бизнес-сообщества и экспертов.

    По итогам проведенных обсуждений определены основные подходы при написании нового Налогового кодекса. Первый подход – увеличение собираемости налогов и платежей в бюджет. Второй подход – перенос нагрузки на более высокодоходные отрасли и усиление отдачи от богатых слоев населения. Третий подход – соответствие международной практике.

    Кроме того, Агентством по стратегическому планированию и реформам разработаны предложения к проекту Концепции налоговой политики.

    По итогам совещания Ерулан Жамаубаев отметил, что соответствующие работы должны быть выполнены в установленные сроки, и дал ряд соответствующих поручений.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Минфин РК Налоги Миннацэкономики
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