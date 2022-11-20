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    В Правительстве будут проведены только точечные изменения – Касым-Жомарт Токаев

    20 Ноября 2022, 09:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Правительстве будут проведены только точечные изменения. Об этом сообщил Президент РК Касым-Жомарт Токаев после голосования на избирательном участке №59, расположенном в столичном Дворце школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается политической перезагрузки, если меня изберут. Об этом я говорил. Политические реформы нужно продолжать. В противном случае будет застой. С другой стороны, по закону после президентских выборов Правительству не обязательно уходить в отставку. Это делается в обязательном порядке после парламентских выборов», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    «Правительство останется работать, но точечные изменения в составе Правительства и других ведомств, конечно, будут произведены», – добавил Глава государства.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Президент Казахстана Правительство РК Президентские выборы - 2022
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