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    В пожаре погиб шестилетний ребенок в Павлодаре

    21 Декабря 2022, 10:21

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре полностью выгорела пятикомнатная квартира, от огня пострадало соседнее жилье, погиб ребенок, есть пострадавшие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 01:03 на пульт 101 поступило сообщение о пожаре по адресу на улице Алтайская, 9/2,​ в 4-квартирном шпальном доме», - сообщили прессе в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

    Полностью выгорела пятикомнатная квартира с обрушением кровли. В двухкомнатной квартире горели смежные стены, деревянные конструкции кровли с их частичным обрушением​ на общей площади 150 квадратных метров.

    «В ходе тушения пожара в квартире обнаружен труп ребенка (мальчик) 2016 года рождения. Пожарные с места пожара вынесли из квартиры № 3 два газовых баллона по 50 литров и из квартиры № 4 – один газовый баллон на 50 литров», - добавили в ДЧС

    На скорой помощи доставлены в первую горбольницу женщина 1983 года рождения, в областную больницу – хозяйка дома 1962 года рождения. Сотрудники центра медицины катастроф осмотрели одного из пострадавших – в госпитализации не нуждается.

    «Локализация пожара была в 02:06, ликвидация – в 03:01. Причина, ущерб устанавливаются. В ликвидации пожара были​ задействованы 40 пожарных и девять единиц пожарной техники,​ медицинские работники центра медицины катастроф», - отметили в ведомстве.

    Фото и видео ДЧС Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Происшествия Пожар Павлодар
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