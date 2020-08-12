В посвященном Абаю онлайн-фестивале АНК приняли участие 705 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10-11 августа Ассамблея народа Казахстана провела республиканский онлайн-фестиваль поэзии, посвященный празднику День Абая и 175-летию великого поэта. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АНК.

Основная цель мероприятия – популяризация творческого наследия поэта-мыслителя и просветителя, расширение использования государственного языка.

Планировалось, что участие в фестивале примут 175 представителей этносов из всех регионов страны, которые прочитают 175 стихов Абая на казахском языке и в видеоформате разместят их в социальных сетях.

Однако интерес и внимание к творчеству поэта привлекли большее количество участников. В итоге в пресс-службу АНК поступило 705 видеороликов. Из них: 521 - стихи и переводы поэта, исполненные на казахском языке; 127 - исполненные на других языках; 126 - любители творчества поэта исполнили песни Абая и прочитали слова назидания.

Также участие в онлайн-фестивале принял заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеит Туймебаев, представивший 37-ое слово назиданий Абая.

Все видеоролики и ролики размещены на сайте Ассамблеи и в социальных сетях Facebook, Instagram, Вконтакте, Youtube, Telegramm региональных структур АНК и различных информационных сайтах.

Кроме того, в День Абая ученые и эксперты АНК обсудили важность статьи Президента Казахстана К.К. Токаева «Абай - духовный реформатор» и опубликовали более 50 комментариев в республиканских СМИ.

В газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» опубликованы статьи заместителя председателя АНК Ж. Туймебаева «Абайды таныту – борышымыз» и «Наследие Абая – духовный оплот единства».

Также 10 августа состоялась организованная Ассамблеей международная конференция «Абай: история и современность» с участием абаеведов и историков из Турции, Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана.

В мероприятиях Ассамблеи народа Казахстана, посвященных Дню Абая, в масштабе республики приняли участие 27 795 представителей этносов, через Facebook и платформу Zoom онлайн-конференцию посетили 965 экспертов, ученых и историков.