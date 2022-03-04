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    В посольстве США высказались о влиянии санкций на Казахстан

    4 Марта 2022, 19:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пресс-службе дипломатической миссии США высказались о влиянии антироссийских санкций на Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Tengrinews.kz.

    «Ситуация в Украине развивается стремительно, поэтому на данный момент сложно говорить о долгосрочных мерах и их последствиях. Однако мы хотим подчеркнуть, что санкции США нацелены на экономику России и устроены так, чтобы смягчить влияние на экономику других стран, включая Казахстан . Так же, как на протяжении всех 30 лет нашего партнерства мы привержены помогать Казахстану диверсифицировать и укреплять его экономику», - сообщили в дипмиссии США в ответ на запрос Tengrinews.kz


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экономика Россия США
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