В Посольстве Казахстана в Бельгии состоялась очередная встреча соотечественников

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В субботу в Посольстве Республики Казахстан в Брюсселе прошла ежегодная встреча соотечественников, постоянно или временно проживающих в Бельгии и Люксембурге, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На встречу пришло более 100 соотечественников, проживающих в Бельгии, а также членов их семей.

В своем приветственном выступлении Посол Казахстана Маргулан Баймухан тепло поздравил собравшихся с праздником Ораза айтом и другими весенними праздниками.

Как подчеркнул дипломат, «сегодня многие казахстанцы успешно работают в Бельгии на хороших позициях в международных организациях, крупных и малых компаниях». Он отметил, что наши студенты обучаются в настоящее время в сильных бельгийских университетах и пожелал им применить в перспективе полученные знания на Родине.

«Подлинные богатства народа Казахстана – уникальная природа, великое наследие наших предков и многонациональная культура. Поэтому нам всем в высшей степени важно бережно хранить взаимопонимание, уважение и мир в нашем обществе. Благодаря этому все мы вправе с гордостью говорить о том, что мы из Казахстана», – сказал Маргулан Баймухан.

Далее встреча продолжилась за праздничным дастарханом с традиционными блюдами казахской кухни и чаем. Соотечественники знакомились, обменивались последними новостями, обсуждали проведение новых совместных мероприятий для сближения и популяризации в центре Европе культурно-туристического и экспортно-инвестиционного потенциала нашей страны.

Несмотря на традиционную бельгийскую дождливую погоду, встреча включала в себя спортивные соревнования. Молодые люди померялись силами в соревнованиях по қол күрес (армрестлингу) и перетягиванию каната.

Кроме того, соотечественники весело провели время с исполнением казахстанских песен, участием в интеллектуальных конкурсах на знание казахских пословиц и поговорок и др., организованных Посольством.