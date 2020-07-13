В Посольстве Азербайджана приспущен флаг в знак солидарности с народом Казахстана

НУР-СУЛТАН - БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Азербайджана в Казахстане приспущен государственный флаг в знак солидарности с братским народом Казахстана, передает МИА «Казинформ».

«В связи с объявлением 13 июля 2020 года Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, Посольство выражает соболезнование братскому народу Казахстана. В знак солидарности с братским народом Казахстана в Посольстве был приспущен государственный флаг», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Facebook.