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    В Посольстве Азербайджана приспущен флаг в знак солидарности с народом Казахстана

    13 Июля 2020, 17:42

    НУР-СУЛТАН - БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Посольстве Азербайджана в Казахстане приспущен государственный флаг в знак солидарности с братским народом Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «В связи с объявлением 13 июля 2020 года Днем общенационального траура в Республике Казахстан в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса, Посольство выражает соболезнование братскому народу Казахстана. В знак солидарности с братским народом Казахстана в Посольстве был приспущен государственный флаг», - говорится в сообщении посольства Азербайджана в Facebook.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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