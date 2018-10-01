Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 8 °С
Алматы: 9 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Послании сделан акцент на улучшение благосостояния казахстанцев - эксперт КР

8 Октября 2018 11:30 179
Поделиться:
В Послании сделан акцент на улучшение благосостояния казахстанцев - эксперт КР

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Самое главное в Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - то, что во главу угла поставлен человек и его ценность, сделан акцент на подрастающее поколение, считает известный политический и общественный деятель Кыргызстана Токтайым Уметалиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Дулат Нурмулдин: Животрепещущие темы для каждого казахстанца озвучены в Послании
Адвокат: Повышение минимальной заработной платы - своевременный шаг Офицеры Нацгвардии РК назвали новое Послание особым

«Государство, которое не делает упор на здоровье, образование, культуру и спорт, на подрастающее поколение - не имеет будущего, - считает Т.Уметалиева. - Поэтому очень важно, что Нурсултан Назарбаев сделал в своем Послании основной акцент на человека, ценности семьи, улучшение благосостояния каждого гражданина. Без подъема социального сектора невозможно развивать экономику страны».

По мнению собеседницы, Послание Президента Казахстана - это огромный труд. В нем можно выделить несколько важных стратегических моментов.

«Солидное внимание в документе уделено ЖКХ, улучшению жизни населения. Впечатлила ипотечная программа 7-20-25. Важно то, что упор сделан на развитие регионов, особенно в части развития медицинской поддержки населения.

С интересом прочитала о мерах по поддержке сельского хозяйства и местных производителей. Считаю, что это очень важно, потому что Казахстан, при всем потенциале не в полном объеме использует свои сельскохозяйственные возможности. Будет замечательно, если ситуация изменится.

Нурсултан Назарбаев четко выделил в своем Послании социальный сектор, уделил внимание подрастающему поколению.

Кроме того, отмечу еще один момент - внимание новым технологиям. Для всей Центральной Азии Казахстан остается локомотивом по внедрению инновационных технологий и расширению строительства. В прошлом году я посетила международную выставку EXPO, и до сих пор нахожусь под впечатлением от футуристических зданий Астаны, как будто я побывала в другом мире», - поделилась своим мнением эксперт.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана. 

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Кыргызстан, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
Поделиться:

Автор:

Наталья Гильт

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив