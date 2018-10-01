В Послании сделан акцент на улучшение благосостояния казахстанцев - эксперт КР

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Самое главное в Послании Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - то, что во главу угла поставлен человек и его ценность, сделан акцент на подрастающее поколение, считает известный политический и общественный деятель Кыргызстана Токтайым Уметалиева, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство, которое не делает упор на здоровье, образование, культуру и спорт, на подрастающее поколение - не имеет будущего, - считает Т.Уметалиева. - Поэтому очень важно, что Нурсултан Назарбаев сделал в своем Послании основной акцент на человека, ценности семьи, улучшение благосостояния каждого гражданина. Без подъема социального сектора невозможно развивать экономику страны».

По мнению собеседницы, Послание Президента Казахстана - это огромный труд. В нем можно выделить несколько важных стратегических моментов.

«Солидное внимание в документе уделено ЖКХ, улучшению жизни населения. Впечатлила ипотечная программа 7-20-25. Важно то, что упор сделан на развитие регионов, особенно в части развития медицинской поддержки населения.

С интересом прочитала о мерах по поддержке сельского хозяйства и местных производителей. Считаю, что это очень важно, потому что Казахстан, при всем потенциале не в полном объеме использует свои сельскохозяйственные возможности. Будет замечательно, если ситуация изменится.

Нурсултан Назарбаев четко выделил в своем Послании социальный сектор, уделил внимание подрастающему поколению.

Кроме того, отмечу еще один момент - внимание новым технологиям. Для всей Центральной Азии Казахстан остается локомотивом по внедрению инновационных технологий и расширению строительства. В прошлом году я посетила международную выставку EXPO, и до сих пор нахожусь под впечатлением от футуристических зданий Астаны, как будто я побывала в другом мире», - поделилась своим мнением эксперт.

Напомним, 5 октября Нурсултан Назарбаев выступил с Посланием народу Казахстана.