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В Послании Президент уделил сфере спорта особое внимание - Ермахан Ибраимов

10 Октября 2018 19:35 103
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В Послании Президент уделил сфере спорта особое внимание - Ермахан Ибраимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Инициативы Президента поддерживают спортсмены Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

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Одним из важных приоритетов нынешнего Послания Главы государства народу Казахстана является развитие физической культуры и охват большого количества людей массовым спортом.

На встрече с активом города Алматы казахстанский боксёр, Олимпийский чемпион, директор центра физической подготовки Ермахан Ибраимов подчеркнул, что в Послании Президент особое внимание уделил сфере спорта, отметив, что до 2030 года почти 30-35% населения страны должны быть заняты спортом.

«Нужно эффективно использовать имеющиеся спортивные сооружения, особенно при школах, во дворах, парках и скверах для занятий физкультурой. Все двери спортивных объектов должны быть всегда открыты, чтобы дети и горожане могли заниматься спортом», - заявил Е.Ибраимов.

В свою очередь координатор и инструктор мастер спорта международного класса по фехтованию Кирилл Пилипенко отметил, что в городе большой акцент делается на развитие дворовых площадок.

«На сегодня работают более 100 инструкторов на 150 дворовых площадках в 8 районах. Мы проводим лигу чемпионов - это очень интересная атмосфера, в первую очередь, для детей. Даем награды, дипломы, призы, которые не уступают республиканским соревнованиям. Дети очень радуются таким мероприятиям. Еще хочется добавить, что на 1 сентября мы сделали подсчет, что 17 тыс детей, более 50% подростков и детей занимаются на наших площадках. Мы будем и дальше развиваться. Хотим добавить еще 150 площадок. Делаем акцент на подвижные виды спорта: футбол, хоккей на траве, легкая атлетика и наши национальные виды спорта. Это наши будущие спортсмены. Здоровое поколение», - пояснил К.Пилипенко.

 

 

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Ключевые слова: Алматы, Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Альберт Ахметов

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