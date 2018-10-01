Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 7 °С
Алматы: 11 °С
USD 373.71 EUR 429.62
RUB 5.60 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Послании отражены все ключевые стороны жизни - член партии «Нур Отан»

7 Октября 2018 18:20 104
Поделиться:
В Послании отражены все ключевые стороны жизни - член партии «Нур Отан»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Все ключевые стороны нашей жизни нашли свое отражение в нынешнем Послании Президента народу Казахстана. Но самой важной частью стратегического документа для населения стало решение о повышении уровня минимальной заработной платы. Такое мнение корреспонденту МИА «Казинформ» выразил первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан» Галиаскар Сарыбаев.

Новости по теме

Задачи нового Послания находятся в топе общественных ожиданий - ИМЭП
Касым-Жомарт Токаев: Форумы и буклеты не решат проблемы развития туризма Работу аграриев Северного Казахстана привел в пример Президент РК

«Это решение, прежде всего, служит свидетельством большого экономического потенциала страны, позволяющего улучшить уровень жизни населения. У нас в стране претворяются в жизнь множество социально значимых госпрограмм, в числе которых стратегия «Нурлы жол», «Нурлы жер», «7-20-25» и другие. Все они заложили надежную основу для дальнейшего роста экономики и позволили создать хороший залог для улучшения качества жизни казахстанцев. Об этом говорит и решение об увеличении оплаты труда 1,3 миллионам работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности», - сказал Г.Сарыбаев.

Член партии «Нур Отан» также выделил важный момент об объявлении следующего года Годом молодежи.

«Это более чем важный фактор, ведь в реализации всех намеченных решений особая ставка делается именно на подрастающее поколение. Именно ей завтра предстоит воплощать обозначенные приоритеты», - добавил Г.Сарыбаев.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Алматинская область,
Поделиться:

Автор:

Хасан Еспанов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Биданова Айгуль
Биданова Айгуль
954-047
rusred@inform.kz
Архив