В Послании отражены все ключевые стороны жизни - член партии «Нур Отан»

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Все ключевые стороны нашей жизни нашли свое отражение в нынешнем Послании Президента народу Казахстана. Но самой важной частью стратегического документа для населения стало решение о повышении уровня минимальной заработной платы. Такое мнение корреспонденту МИА «Казинформ» выразил первый заместитель председателя Алматинского областного филиала партии «Нур Отан» Галиаскар Сарыбаев.

«Это решение, прежде всего, служит свидетельством большого экономического потенциала страны, позволяющего улучшить уровень жизни населения. У нас в стране претворяются в жизнь множество социально значимых госпрограмм, в числе которых стратегия «Нурлы жол», «Нурлы жер», «7-20-25» и другие. Все они заложили надежную основу для дальнейшего роста экономики и позволили создать хороший залог для улучшения качества жизни казахстанцев. Об этом говорит и решение об увеличении оплаты труда 1,3 миллионам работающих во всех отраслях на предприятиях всех форм собственности», - сказал Г.Сарыбаев.



Член партии «Нур Отан» также выделил важный момент об объявлении следующего года Годом молодежи.



«Это более чем важный фактор, ведь в реализации всех намеченных решений особая ставка делается именно на подрастающее поколение. Именно ей завтра предстоит воплощать обозначенные приоритеты», - добавил Г.Сарыбаев.