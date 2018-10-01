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В Послании отдается предпочтение социальным вопросам - ученый

17 Октября 2018 11:51 101
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В Послании отдается предпочтение социальным вопросам - ученый

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат политических наук, руководитель отдела учреждения общественного согласия Кызылординской области Саулет Сахиев высоко оценивает то, что Президент в своем нынешнем Послании отдает предпочтение социальным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, каждое Послание Главы государства посвящено повышению благосостояния населения, развитию Казахстана через большую систему. Нынешнее Послание особенно. Казахстан через стратегию развития и потенциала реализует мероприятия для вхождения в число 30 самых  развитых стран мира.

«Заработок, благосостояние населения должны быть на высшем уровне. В связи с этим, Президент в Послании уделяет огромное внимание социальным вопросам. В частности, были оглашены проблемы на пути к интенсивному развитию страны и их решения. На каком уровне выполняются государственные программы. В первую очередь, Елбасы ответил на вопросы, касающиеся уровня жизни населения, их заработной платы, преград на пути к источникам дохода. Он дал поручение министрам и акимам не создавать препятствий гражданам, занимающимся бизнесом, а наоборот оказывать им всяческую поддержку», - сказал Саулет Сахиев.

В связи с этим, актив области провел собрание для обсуждения вопросов в рамках Послания Президента.

 

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Кызылординская область,
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