В Послании отдается предпочтение социальным вопросам - ученый

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Кандидат политических наук, руководитель отдела учреждения общественного согласия Кызылординской области Саулет Сахиев высоко оценивает то, что Президент в своем нынешнем Послании отдает предпочтение социальным вопросам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, каждое Послание Главы государства посвящено повышению благосостояния населения, развитию Казахстана через большую систему. Нынешнее Послание особенно. Казахстан через стратегию развития и потенциала реализует мероприятия для вхождения в число 30 самых развитых стран мира.

«Заработок, благосостояние населения должны быть на высшем уровне. В связи с этим, Президент в Послании уделяет огромное внимание социальным вопросам. В частности, были оглашены проблемы на пути к интенсивному развитию страны и их решения. На каком уровне выполняются государственные программы. В первую очередь, Елбасы ответил на вопросы, касающиеся уровня жизни населения, их заработной платы, преград на пути к источникам дохода. Он дал поручение министрам и акимам не создавать препятствий гражданам, занимающимся бизнесом, а наоборот оказывать им всяческую поддержку», - сказал Саулет Сахиев.

В связи с этим, актив области провел собрание для обсуждения вопросов в рамках Послания Президента.

Автор: Әділжан Үмбет

Перевод: Сабина Биржанкызы