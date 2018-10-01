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В Послании не бывает случайных тем - Даурен Абаев

11 Октября 2018 22:02 104
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В Послании не бывает случайных тем - Даурен Абаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопрос доступности госуслуг - один из самых социально чувствительных. Об этом заявил министр информации и коммуникаций РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вопрос доступности госуслуг - один из самых социально чувствительных и во многом определяет уровень доверия общества к государству. Поэтому упрощение процедур их получения - это стратегическое направление нашей работы», - сказал Даурен Абаев, комментируя поручения Президента в рамках Послания.

Министр подчеркнул, что на сегодня есть всё для выполнения этих задач.

«Сегодня у нас есть всё, чтобы качественно и в срок выполнить поручение Президента. У нас есть четкое видение в рамках госпрограммы «Цифровой Казахстан», у нас есть инфраструктура, у нас есть кадры и есть поддержка руководства страны. Думаю, поводов для пессимизма здесь быть не может», - заверил Даурен Абаев.

Отдельно министр остановился на теме ЖКХ.

«Надо признать, что за последнее время актуальность вопроса ЖКХ серьезно возросла, особенно в части тарифообразования. Граждане хотят знать, как формируются тарифы, и за что они платят свои деньги. Достаточно вспомнить, как в Алматы в августе этого года было выявлено незаконное завышение тарифов почти на 5 млрд тенге. Монополисты систематически нарушали права потребителей. Однако совместными действиями прокуратуры, городского маслихата, общественности эти незаконные действия были пресечены. Гражданам компенсировали их затраты. То есть в данном случае важна работа не столько антимонопольного ведомства, сколько властей и гражданского общества на местах», - пояснил Даурен Абаев.

Глава МИК добавил, что в Послании не бывает случайных тем, оно формируется не один месяц и является результатом огромной, в том числе аналитической работы.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 , Другие государственные органы,
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Автор:

Серик Сабеков

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