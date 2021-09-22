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    В порту Индии изъяты три тонны героина, следовавшего из Афганистана

    22 Сентября 2021, 00:20

    НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники службы по борьбе с контрабандой в Индии изъяли почти три тонны героина на сумму около 2,7 млрд долларов в рамках масштабной операции, проведенной в порту штата Гуджарат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на bbc.com.

    Товар под видом талька был доставлен из Афганистана через иранский порт Бендер-Аббас.

    Управление налоговой разведки Индии (DRI) получило сообщение, что следовавший в Индию груз предположительно содержит наркотики.

    По данным разведслужбы, товар импортировала индийская компания из города Виджаявада на юге страны.

    По делу о незаконном обороте наркотиков задержаны два человека, еще несколько находятся под следствием, включая граждан Афганистана.

    Криминальной экспертизе еще предстоит определить точную стоимость изъятых наркотиков. Обыски также прошли в других городах, включая Дели, Ахмадабад и Ченнаи.

    По данным Управления по наркотикам и преступности ООН, Афганистан - крупнейший производитель героина и опиатов в мире, на его долю приходится 80% всех поставок. В прошлом году площадь посевов мака в стране увеличилась на 37%.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Афганистан Индия Борьба с наркотиками
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