В попытке дать взятку подозревают руководителя ветлаборатории в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области по подозрению в покушении на дачу взятки задержан руководитель ветеринарной лаборатории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя Талдыкорганского регионального филиала РГП на ПХВ «Республиканская ветеринарная лаборатория» Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

«Его подозревают в покушении на дачу взятки. Он подозревается в том, что 26 октября 2020 года совершил покушение на дачу взятки в сумме 425 000 тенге за признание заинтересованного ему лица непригодным к воинской службе и выдачу соответствующего военного билета. Расследование продолжается. Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст.201 УПК не подлежат разглашению», - сообщили в Антикоррупционной службе по Алматинской области.