Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    В получении взяток подозревается сотрудник департамента экономических расследований в Костанае

    18 Марта 2021, 12:13

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - Оперуполномоченный по особо важным делам департамента экономических расследований по Костанайской области подозревается в получении взяток, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Антикоррупционной службы региона.

    Антикоррупционной службой Костанайской области уже завершено досудебное расследование в отношении оперуполномоченного по особо важным делам оперативного управления департамента экономических расследований по Костанайской области.

    «Он подозревается в систематическом получении взяток от субъектов предпринимательства через доверенное лицо. Незаконное вознаграждение передавалось за непривлечение к ответственности и покровительство в реализации алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками»,- уточнили в ведомстве.

    Сотрудник правоохранительного органа задержан и с санкции суда содержится под стражей. Досудебное расследование на стадии завершения. Далее дело будет направлено в суд.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Прокурор запросил девять лет лишения свободы для Арыстанбека Мухамедиулы
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка