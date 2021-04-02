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    В получении взятки в один миллион тенге признался мангистауский чиновник

    2 Апреля 2021, 21:28

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангистауской области чиновник из Мунайлинского районного акимата получил взятку в размере одного миллиона тенге за покровительство при строительстве дорог. Это сказалось на качестве дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

    Ситуация с некачественной укладкой асфальта в селе Баянды Мунайлинского района привела к судебному процессу в отношении чиновника. Антикоррупционная служба завершила расследование.

    Главным фигурантам дела стал сотрудник отдела ЖКХ и автомобильных дорог аппарата акима Мунайлинского района, занимавший руководящую должность. Его подозревали в получении взятки в размере одного миллиона тенге за оказание покровительства при строительстве внутрипоселковых дорог.

    В ходе досудебного расследования подозреваемое лицо вину в совершении уголовного правонарушения признало.

    «Следует отметить, что указанные объекты строительства неоднократно подвергались критике со стороны прокуратуры Мангистауской области, Антикоррупционной службы и гражданского общества. В частности, ранее в социальных сетях и СМИ размещались публикации, получившие широкий общественный резонанс по фактам выполнения некачественных работ в ходе строительства дорог в Мунайлинском районе», - сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

    Окончательное решение в отношении подозреваемого с определением степени его вины будет вынесено судом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коррупция Мангистауская область
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