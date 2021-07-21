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    В получении взятки в $33,5 тысячи подозревают чиновника в Алматинской области

    21 Июля 2021, 09:58

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области и руководства подрядной организации по подозрению в совершении особо тяжких коррупционных преступлений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «Руководитель управления подозревается в получении от руководства ТОО взятки в сумме 33 500 долларов США из ранее оговоренных 90 млн. тенге в качестве «отката» из расчета 15% от суммы договора составляющей 666 млн. тенге по строительству объекта на территории области, за признание ТОО победителем конкурса по государственному закупу работ и дальнейшее беспрепятственное принятия объемов выполненных работ на объекте, возводимого за счет средств, выделенных в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025». Должностное лицо, учредитель и директор подрядной организации задержаны по подозрению в получении и дачи взятки особо крупном размере и водворены в изоляторы временного содержания Алматинской области. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование продолжается»,- сообщила в Telegram пресс-службу Антикора.

    Другие сведения в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК не подлежат разглашению, дополнили в ведомстве.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция
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