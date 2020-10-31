В получении взятки подозревают сотрудника аппарата акима СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ- В Северо-Казахстанской области и.о руководителя одного из управлений аппарата акима области подозревают в получении взятки, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, чиновник получил 900 тысяч тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены. Остальные обстоятельства в интересах следствия не разглашаются. «Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий. Идет досудебное расследование», - прокомментировали в пресс-службе.