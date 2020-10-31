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    В получении взятки подозревают сотрудника аппарата акима СКО

    31 Октября 2020, 14:34

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ- В Северо-Казахстанской области и.о руководителя одного из управлений аппарата акима области подозревают в получении взятки, передаёт корреспондент МИА Казинформ.

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, чиновник получил 900 тысяч тенге от директора подрядной организации за заключение договора о государственных закупках, условия которого ранее фактически были выполнены. Остальные обстоятельства в интересах следствия не разглашаются. «Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий. Идет досудебное расследование», - прокомментировали в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Коррупция
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