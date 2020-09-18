В получении взятки подозревают и.о. руководителя отдела управления строительства столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В получении взятки подозревается и.о. руководитель отдела управления строительства Нур-Султана. Об этом сообщил следователь по особо важным делам первого департамента Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой зарегистрировано досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела управления строительства г. Нур-Султана по подозрению в совершении тяжкого коррупционного преступления. Он подозревается в получении взятки в размере 1,4 млн тенге от руководителя фирмы за подписание акта выполненных работ. Досудебное расследование продолжается», - сказал Данияр Бигайдаров время онлайн-брифинга Антикоррупционной службы.

Он также сообщил, что Антикоррупционной службой по Алматинской области начато досудебное расследование в отношении должностных лиц Отдела автомобильных дорог и пассажирского транспорта г. Капшагай по подозрению в хищении денежных средств путем подписания акта выполненных работ и перечисления денежных средств за фактически не выполненные объемы работ по заключенному договору с ТОО по текущему ремонту дорожного покрытия улиц Заречного сельского округа, выделенных в рамках государственной программы «Дорожная карта занятости 2020», что повлекло причинение государству крупного ущерба в размере более 14 млн тенге.