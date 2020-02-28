В получении крупной взятки подозревают прокурора в Талдыкоргане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старшего прокурора Талдыкорганской транспортной прокуратуры, старшего следователя ДЭР Алматинской области и главного специалиста ДГД области подозревают во взяточничестве в крупном размере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой Алматинской области совместно с сотрудниками департамента внутренних расследований Генеральной прокуратуры РК при проведении комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий изобличены старший прокурор Талдыкорганской транспортной прокуратуры юрист 1-го класса, старший следователь ДЭР Алматинской области, квалификационный класс 4-ой категории и главный специалист ДГД области по факту получения взятки в крупном размере в группе лиц по предварительному сговору», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

По его словам, они подозреваются в получении взятки в размере 30 тыс. долларов США от директора ТОО за прекращение зарегистрированного в отношении него уголовного дела по факту экономической контрабанды.

«Подозреваемые задержаны в порядке статьи 128 Уголовно-процессуального кодекса и водворены в ИВС города Талдыкорган. В настоящее время проводится досудебное расследование», - добавил спикер.

Другие сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.