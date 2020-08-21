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    В получении 2,6 млн тенге взятки подозревают двух чиновников в СКО

    21 Августа 2020, 20:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Антикоррупционная служба начала досудебное расследование в отношении руководителя одного из управлений аппарата акима области и его заместителя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, чиновников подозревают в получении взятки по предварительному сговору в размере 2,6 млн тенге. Деньги они получили от директора подрядной организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ при их фактическом невыполнении.

    «Должностные лица задержаны и водворены в ИВС управления полиции города Петропавловска. Остальные обстоятельства в интересах следствия разглашению не подлежат. Окончательное решение с определением степени виновности подозреваемых лиц будет вынесено судом», - сообщили в пресс-службе.

    Позже в пресс-службе акима области уточнили, что задержан руководитель КГУ «Хозяйственное управление» аппарата аким Северо-Казахстанской области и его заместитель.

    «Служебная проверка в этом ведомстве проводилась по инициативе аппарата акима области», - добавили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Коррупция
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