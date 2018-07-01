В полиции опровергли слухи по делу об убийстве Дениса Тена

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Министерстве внутренних дел прошла пресс-конференция по делу об убийстве Дениса Тена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Уголовное дело принято к производству следственным департаментом МВД. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств. Мы читаем комментарии в соцсетях и в СМИ. Хочу сказать, что те сведения, которые распространяются, что полиция схватила первых попавшихся, не соответствуют действительности. Установлены действительные лица, совершившие преступление. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению», - сказал на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакыпов.





Напомним, на Дениса Тена 19 июля было совершено нападение, после которого он скончался в больнице от ножевых ранений, не приходя в сознание.За жизнь фигуриста врачи боролись более двух часов.



Оба подозреваемых по делу убийства Дениса Тена задержаны. Это Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. О том, что они убили известного фигуриста, задержанные узнали позже, из социальных сетей. Они пошли на такие действия, потому что им были нужны деньги. Оба признали свою вину. Ранее они были судимы за кражи.



Подозреваемый Кудайбергенов показал место, где было спрятано орудие убийства - нож. В ходе проведения очной ставки подозреваемый Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену.