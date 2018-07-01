В полиции Алматы объяснили, почему дела воров и грабителей не доходят до суда

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На брифинге в Алматы полицейские рассказали, кто чаще выходит грабить и воровать в мегаполисе и почему за свои преступления автоворы не всегда получают строгое наказание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полицейские отметили, что из-за некоторых законодательных послаблений автомобильные воры порой легко отделываются.

«Если мы задерживаем человека за совершение данного преступления с вещественными доказательствами, в связи с гуманизацией закона изымаем все вещдоки и проводим допрос. Привлекаем его в качестве обвиняемого, потом либо выпускаем под залог, либо под подписку о невыезде», - сказал начальник отдела по раскрытию краж чужого имущества Алексей Стрельцов.

По данным полиции, с начала года в Алматы было задержано 165 человек за автомобильные кражи. Из них 19 уже совершали аналогичные кражи. 39 задержаны за групповые автокражи. Еще 15 были задержаны за кражу боковых зеркал, на их счету 38 доказанных эпизодов.