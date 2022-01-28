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В политике особое значение имеет приверженность интересам страны – Глава государства

28 Января 2022 16:07
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В политике особое значение имеет приверженность интересам страны – Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что будет придерживаться принципа приверженности интересам страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В политике особое значение имеет приверженность интересам страны. Как Президент страны и как председатель партии «Nur Otan» буду придерживаться именно этого принципа в работе. Мы вступили в четвертое десятилетие нашей Независимости. Перед нами стоят новые задачи. Если наше единство будет крепким, мы выполним все задачи», - сказал Президент.

Глава государства отметил, что самое главное - необходимо спокойствие и стабильность в обществе.

«Nur Otan» - основная политическая сила нашей страны. Поэтому, прежде всего, наша партия отвечает за будущее страны. Каждый из нас должен трудиться, глубоко осознавая эту ответственность», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».

Президент также заявил, о необходимости обновления партии «Nur Otan».

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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Политические партии   #Политика   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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