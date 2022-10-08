Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    В политике не нужно бояться – кандидат в Президенты РК Каракат Абден

    8 Октября 2022, 18:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Каракат Абден ответила на вопросы журналистов после процедуры сдачи документов в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Претендовать на такой высокий пост – это, конечно, волнительно, не буду скрывать. Хочу выразить свою огромнейшую благодарность республиканскому общественному объединению «Национальный альянс профессиональных социальных работников» за то доверие, которое оно мне оказало. Для меня это большой почет, но в то же время и огромная ответственность. Я буду очень стараться оправдать надежды людей и вынести на высокий национальный уровень те вопросы, которые нужно транслировать, в частности – это социальное направление», - сказала Каракат Абден.

    К.Абден подчеркнула, что не сможет ответить на вопросы, касающиеся предвыборной программы, в связи с тем, что период предвыборной агитации начнется 21 октября и продлится 28 дней до 18 ноября.

    Также она ответила на вопрос, не испытывает ли страха, участвуя в гонке среди мужчин.

    «В политике не нужно бояться, всегда нужно быть готовым», - заявила Каракат Абден.



    Автор:

    Анеля Касымова

    Выборы Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров