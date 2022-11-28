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    В поиске новых точек роста смогут помочь только своевременные и смелые решения – Президент РК

    28 Ноября 2022, 17:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На фоне современных вызовов нам следует ускорить модернизацию логистических цепочек. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В поиске новых точек роста – и в торговле, и в экономике в целом, смогут помочь только своевременные и смелые решения. Для формирования современной эффективной инфраструктуры сбыта продукции в приграничных регионах Казахстана создается система торговых хабов для всего евразийского пространства. Это Центр трансграничной торговли Евразия на территории ЗКО и на границе с Российской Федерацией», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства отметил, что подобные торговые хабы создаются и на границе с Узбекистаном и Кыргызстаном, а также на границе с Китаем.

    «При этом данные хабы будут логистически увязаны с портами Акту и Курык, участвуя в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой. Активно ведется работа по созданию современного контейнерного хаба на базе специальной экономической зоны Морской порт Актау. Мы планируем на их основе комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану но и всему региону, и, конечно же, Российской Федерации», - заключил Касым-Жомарт Токаев.


    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Серик Сабеков

    Президент Казахстана Экономика Россия Логистика
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