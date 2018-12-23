В поисках «живой воды» - курорт Трускавец глазами казахстанца

ТРУСКАВЕЦ. КАЗИНФОРМ - На фотографии кажется, что в Рио-де-Жанейро пришла зима, но это не так. Это известный украинский бальнеологический город Трускавец. Он раскинулся в живописной долине у самого подножия Восточных Карпат с величественными буковыми, дубовыми и пихтовыми лесами, наполненными чистейшим горным воздухом. Корреспондент МИА «Казинформ» испытал на себе лечебные свойства местной «королевы минеральных вод» «Нафтуси» и процедуры некогда известной всесоюзной здравницы.





True resort since 1827

Таков международный лозунг города-курорта Трускавец, который расположен в Западной Украине. Понимать его можно по-разному: «Настоящий курорт с 1827 года» или «Истинный отдых с 1827 года». Основанный богемной австро-венгерской элитой долгое время он был местом паломничества аристократов. Люди из общества «Великого Гэтсби» любили это место за удивительную природную красоту и кристально чистый воздух. Если вы побываете в городском музее, то увидите архивные фотографии, на которых запечатлены расхаживающие по городу дамы и господа из высшего общества.













Герб города Трускавец.





А все началось с идеи польского аристократа Юзефа Мицевского. В 1827 году он добился от австрийских властей официального разрешения на открытие небольшой водолечебницы. Со временем этот живописный городок прославился на весь мир как бальнеологический курорт благодаря целебным свойствам минеральных вод, которыми так щедро наградила его природа. А в период СССР он получил статус всесоюзной здравницы.





Карта города Трускавец.





Епархиальный музей.





Источник минеральной воды. Является памятником архитектуры.

«Когда я приехал в Трускавец в 1986 году, здесь было 20 больших санаториев и 40 пансионатов. Тогда для санаториев был введен определенный стандарт - по территории на одного отдыхающего, количеству лечебных кабинетов, врачей, медицинских сестер, обслуживающего персонала. (...) Сегодня еще остались союзные нормы и правильно было бы их придерживаться», - рассказал корреспонденту Казинформа гендиректор гостинично-курортного комплекса «Карпаты» Лев Грицак.





Лев Ярославович - известный врач и общественный деятель в Украине. Он дважды избирался мэром этого курорта и знает буквально каждый камень в регионе. По его словам, Трускавец одномоментно мог принимать 15 тысяч человек, а в самый сезон количество гостей доходило до 45 тысяч. Те, кому не хватало мест в лечебницах, расселялись в частных домах.

«Зачастую мест не было. В частном секторе в основном вдвое больше было отдыхающих, чем в организованных учреждениях», - отметил Лев Грицак.





Сегодня Трускавец, как утверждают местные жители, не теряет своей популярности. Это один из крупных европейских центров индустрии здоровья, который может принимать ежегодно 300 тысяч отдыхающих. Здесь расположены около 100 здравниц, среди которых небольшие виллы, построенные в «закопанском» стиле, пансионаты, крупные современные отели и санаторно-курортные учреждения. Но в наш приезд людей здесь было немного. Видимо, не сезон.

«Королева минеральных вод»

Отличает украинскую здравницу от всех других курортов - «живая вода», которую не встретишь больше нигде в мире. Воду «Нафтусю» врачи курорта выписывают всем отдыхающим.





Теодор Торосевич, первый исследовавший свойства минеральных вод Трускавца.

В местном краеведческом музее вам расскажут, что известный галицкий фармацевт и химик Теодор Торосевич первым исследования этой воды, а результаты опубликовал в 1836 году.





Городской бювет минеральных вод.

«Нафтуся» (с украинского «нафта» - нефть) образуется в пластах, где когда-то находилась нефть. Нефть выкачали, а пространство вместо нее заполнилось минеральной водой. В этой воде, помимо минеральных веществ, обитают полезные живые микроорганизмы. Поэтому лечебные свойства этой воды сохраняются лишь в течение двух часов и ее употребляют непосредственно у источника. Причем запасы ее неисчерпаемы.





Бювет минеральных вод в санатории «Карпаты».





Эта «королева минеральных вод», как ее здесь называют, по словам врача Ярославы Попович - настоящее чудо для отдыхающих с заболеваниями почек и печени. Она выводит мелкие камни и пески, предупреждает повторное их образование, обладает противовоспалительным и обезболивающим действием, нормализует обмен веществ, защищает и восстанавливает клетки печени, выводит из организма шлаки.





Санаторий - только для пожилых?

Это утверждение местные врачи считают мифом. По словам Ярославы Попович, возрастной контингент в курорте меняется в зависимости от сезонов.





Врач Ярослава Попович

«Есть какие-то месяцы, когда больше здесь бывают пожилые люди, в другие же - отдыхает молодежь. Когда начинаются какие-то праздники, новогодние или летние каникулы, то здесь отдыхают семьи с детьми. Поэтому я бы сказала, контингент разный и молодых очень много. Некоторые приезжают в Трускавец 10-15 лет подряд», - отметила она.





Санаторно-курортный комплекс «Карпаты»

Туристов привлекает, помимо этой воды, еще и доступная для региона цена. Например, отдых в «Карпатах» стоит 85 долларов в сутки на двоих. В эту сумму входят проживание, трехразовое питание и базовые процедуры.





Каждому постояльцу выдается специальная карта, в котором прописываются все процедуры для посещения.





Бурлящая ванна с добавлением экстрактов хвойных деревьев или валерьяны хорошо расслабляет и омолаживает кожу. Вихревые ванны с минеральной водой для ног отлично улучшают кровообращение. К ногам можно прикладывать также и озокеритовые аппликации (горный воск). Это горячая лечебная грязь и очень популярная процедура. Помимо этого, в стоимость путевки включены механический массаж, физиопроцедуры, электропроцедуры, магнитотерапия, ингаляция, коктейли, травяные чаи и так далее. К тому же, есть очень много дополнительных платных процедур. По словам врачей, для эффективного лечения приезжать в Трускавец необходимо, как минимум, на 18 дней.





Стандартный номер в санатории.





Бурлящая ванна.





Так выглядит озокерит, горный воск.





Выбор лечебного чая.

В целом, Трускавец лежит на перекрестке интересных туристических маршрутов. Экскурсии в старинные города, прогулки в горы могут наполнить пребывание здесь ярким колоритом. Самым запоминающимся были посещение городов Львов и Дрогобыч, где по-настоящему можно ощутить себя в старой доброй атмосфере Европы с ее непринужденной спокойной жизнью.





Единственный дельфинарий в западной Украине.





Львов - самый большой музейный город Украины.





Город Дрогобыч расположен в 30 километрах от курорта Трускавец. Намного старше Львова.

В списке развлечений есть джип-туры, туры на велосипедах и квадроциклах, конные прогулки и рыбалка. Здесь даже предлагают прыгнуть с парашютом или просто полетать на легких самолетах.

Из Казахстана в Трускавец можно попасть авиамаршрутом. Регулярные рейсы из Астаны и Алматы через Киев выполняет авиакомпания «Международные авиалинии Украины». С удобными стыковками в столице Украины дорога занимает менее половины суток. Ближайший к курорту аэропорт находится в городе Львове. Стоит отметить, что на зимнее время МАУ приостановил полеты в Астану, но планирует возобновить их весной следующего года.