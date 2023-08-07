В поезде «Атырау-Астрахань» скончался ребенок, ехавший отдыхать в лагерь

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 7 августа в пути следования поезда № 625 «Атырау-Астрахань» скончался ребенок 2010 года рождения. Ребенок ехал в лагерь в составе группы детей в сопровождении четырех вожатых, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

После отправления поезда, спустя 1,5 часа, ребенок почувствовал недомогание. Поездная бригада действовала согласно инструкции, была вызвана скорая помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть.

Причина смерти будет известна после проведения экспертизы.

Сообщается, что питание в пути у группы было самостоятельное.