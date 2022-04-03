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    В подверженные подтоплениям села выехали спасатели СКО

    3 Апреля 2022, 16:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателей и технику отправили в три района, где высок риск подтопления населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, спасатели и пожарные-спасатели подразделений службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, спецавтотранспорт повышенной проходимости и моторные лодки 3-го апреля перебросили в район им. Г. Мусрепова, Тимирязевский и Айыртауский. Предназначение группировки — спасение и эвакуация людей, резка льда на малых реках, мониторинг паводковой обстановки, оказание помощи населению при ухудшении обстановки в период паводка.

    Подразделения выехали в те районы, где существует угроза подтоплений населенных пунктов. Группировку из 34 человек укомплектовали 9 единицами техники, 7 мотопомпами и 3 лодками, современными средствами связи. На месте личный состав сразу приступит к обследованию водоемов и планированию работы на выделенных участках зон ответственности подразделений.

    Ранее в филиале РГП «Казгидромет» сообщали, что в районе им. Г.Мусрепова самый высокий уровень влагозапасов, в Тимирязевском наблюдалось образование ледяной корки. 3-го апреля метеорологи сообщили о подъеме воды в реках и на озере Большой Тарангул.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок МЧС
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