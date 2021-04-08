Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Северо-Казахстанская область

    В подверженные подтоплениям села выехали спасатели СКО

    8 Апреля 2021, 14:47

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателей и спецтехнику заранее перебрасывают в населенные пункты, где возможны подтопления талыми водами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первую группировку направили в села Гусаковка и Константиновка Айыртауского района и села Рузаевка и Чистополье района им. Г. Мусрепова. Несколько лет назад эти села серьезно пострадали от талых вод.

    В составе группировки 40 специалистов оперативно-спасательного отряда, пожарных частей Петропавловска. С собой они привезли восемь единиц техники, шесть мотопомп и четыре лодки. Спасателей обеспечили современными средствами связи. На месте они сразу приступили к обследованию водоемов и планированию работы на выделенных участках.

    В пресс-службе добавили, что предназначение группировки — спасение и эвакуация людей, резка льда на малых реках, мониторинг паводковой обстановки, оказание иной помощи населению при ухудшении обстановки в период паводка.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Паводок
    Новости по теме
    Новости по теме
    Тела мужчины и женщины нашли в реке Нура в Карагандинской области
    СОБР и пять спасателей спускали с горы мужчину в Павлодарской области
    42 человека эвакуировали на пожаре в Таразе
    Пожар в области Абай: спасатели двух регионов вернулись на место своей дислокации
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане