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В подверженные подтоплениям села выехали спасатели СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
8 Апреля 2021, 14:47
В подверженные подтоплениям села выехали спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасателей и спецтехнику заранее перебрасывают в населенные пункты, где возможны подтопления талыми водами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, первую группировку направили в села Гусаковка и Константиновка Айыртауского района и села Рузаевка и Чистополье района им. Г. Мусрепова. Несколько лет назад эти села серьезно пострадали от талых вод.

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В составе группировки 40 специалистов оперативно-спасательного отряда, пожарных частей Петропавловска. С собой они привезли восемь единиц техники, шесть мотопомп и четыре лодки. Спасателей обеспечили современными средствами связи. На месте они сразу приступили к обследованию водоемов и планированию работы на выделенных участках.

В пресс-службе добавили, что предназначение группировки — спасение и эвакуация людей, резка льда на малых реках, мониторинг паводковой обстановки, оказание иной помощи населению при ухудшении обстановки в период паводка.

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