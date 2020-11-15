В подготовке к узурпации власти обвинили экс-директора Службы нацбезопасности Армении

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Бывший директор Службы национальной безопасности Армении, лидер партии «Родина» Артур Ванецян задержан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

Ванецяну предъявлено обвинение по статьям 38-235 (соучастие в незаконных приобретении, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств), 35-300 (подготовка к узурпации государственной власти) и 35-305 (подготовка к убийству государственного, политического или общественного деятеля) Уголовного кодекса Армении.

«Артура Ванецяна вызвали, он явился в Следственное управление СНБ и был арестован», - заявили адвокаты Ванецяна.