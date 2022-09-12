В поддержке МСБ должны принимать участие квазигосударственные структуры - Jibek Joly

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Экономист Марат Каирленов в эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» сообщил, что институтов поддержки бизнеса со стороны государства много, но 99% предпринимателей ее не получают, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проблема недофинансирования предпринимателей тоже озвучена в Послании Главы государства. Президент подчеркнул, что в банках накоплена многотриллионная ликвидность, которая фактически не работает на экономику страны. По словам экспертов, кроме банков второго уровня, в поддержке малого и среднего бизнеса должны принимать активное участие и квазигосударственные структуры, финансирующие предпринимательство», - сказала телеведущая Ардак Сагидолла.

Экономист Марат Каирленов считает, что институтов поддержки бизнеса со стороны государства много, однако многие предприниматели ее не получают.

«У нас есть 29 институтов поддержки бизнеса со стороны государства. Их много. Если посмотреть на результаты работы, то выходит, что они поддерживают только 0,1-0,2% предпринимателей. Более 99% предпринимателей не получают эту поддержку. Если посмотреть на мировой опыт, то там этот показатель в десятки раз выше», - прокомментировал Марат Каирленов.

Ранее в эфире программы «Новое время» телеканала «Jibek Joly» Кайнар Абасов поделился мнением о том, чего ждет бизнес от государства.



