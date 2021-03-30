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    В Петропавловске создадут вуз по опыту Назарбаев университета

    30 Марта 2021, 12:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета. Об этом сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Петропавловске будет создан университет по опыту Назарбаев университета, который даст импульс для развития образования и создаст исследовательский региональный центр», - сказал Асхат Аймагамбетов.

    Ранее сообщалось , что Центр академического превосходства будет создан на базе СКГУ имени М. Козыбаева.

    «По высшему образованию в соответствии с поручением Главы государства разработан проект в Центре академического превосходства, также этот центр планируем создать на базе СКГУ имени М. Козыбаева», - проинформировал Асхат Аймагамбетов.

    Отметим, Правительство РК приняло Комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области до 2025 года.

    «По поручению Главы государства Правительством совместно с акиматом Северо-Казахстанской области проведена актуализация Комплексного плана социально-экономического развития данного региона. Финансирование плана составляет около 2 трлн тенге, большая часть из которых – частные инвестиции», - сказал Аскар Мамин.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Северо-Казахстанская область Образование Наука Вузы Назарбаев университет
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