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    В Петропавловске продолжаются поиски рабочего на месте обрушения трубы на ТЭЦ

    21 Марта 2022, 08:51

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Прокуратура Северо-Казахстанской области призывает жителей Петропавловска не доверять непроверенной информации по факту частичного обрушения трубы на ТЭЦ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации надзорного органа, продолжаются спасательно-розыскные мероприятия машиниста-обходчика, который предположительно находится под завалами.

    «Имеющиеся котлоагрегаты не выведены из строя. В то же время для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям запущены резервные котлоагрегаты. Подача тепловой энергии осуществляется в штатном режиме. В связи с участившимися фактами распространения недостоверной информации призываем граждан доверять только официальным источникам», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

    И напомнили об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации.

    Напомним, частичное обрушение одной из трех дымовых труб на Петропавловской ТЭЦ-2 произошло вечером 20-го марта. В регионе работает оперативный штаб. В АО «Севказэнерго» заявили о штатном энергоснабжении города. Прокуратура возбудила уголовное дело по факту обрушения трубы на Петропавловской ТЭЦ. Президент поручил в скорейшие сроки обеспечить подачу тепла жителям областного центра и других населенных пунктов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Генпрокуратура
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