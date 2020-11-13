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В Петропавловске пенсионер вышел вынести мусор и лишился iPhone, банковской карты и документов

13 Ноября 2020 23:17
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В Петропавловске пенсионер вышел вынести мусор и лишился iPhone, банковской карты и документов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 70-летний мужчина стал жертвой грабежа во дворе своего дома, когда выносил мусор. Преступников задержали в тот же вечер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пенсионер вышел во двор около десяти часов вечера. Двое неизвестных избили его и забрали из карманов iPhone-5S, банковскую карту, паспорт и пенсионное удостоверение. Когда мужчина добрался до квартиры, его супруга позвонила в полицию.

«Ориентировку на преступников передали комплексным силам полиции. Наряд заметил мужчину, схожего по описанию, на улице Интернациональной. После преследования им удалось задержать 31-летнего горожанина. Вскоре оперативники установили второго нападавшего — 27-летнего петропавловца. Оба подозреваемых ранее судимы за кражи. На момент задержания находились в состоянии опьянения», - проинформировали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Грабёж». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъяли.


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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК  
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Автор:

Олеся Жуковень

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