В Петропавловске пенсионер вышел вынести мусор и лишился iPhone, банковской карты и документов

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 70-летний мужчина стал жертвой грабежа во дворе своего дома, когда выносил мусор. Преступников задержали в тот же вечер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, пенсионер вышел во двор около десяти часов вечера. Двое неизвестных избили его и забрали из карманов iPhone-5S, банковскую карту, паспорт и пенсионное удостоверение. Когда мужчина добрался до квартиры, его супруга позвонила в полицию.

«Ориентировку на преступников передали комплексным силам полиции. Наряд заметил мужчину, схожего по описанию, на улице Интернациональной. После преследования им удалось задержать 31-летнего горожанина. Вскоре оперативники установили второго нападавшего — 27-летнего петропавловца. Оба подозреваемых ранее судимы за кражи. На момент задержания находились в состоянии опьянения», - проинформировали в пресс-службе.

Идет досудебное расследование по уголовной статье «Грабёж». Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Часть похищенного изъяли.