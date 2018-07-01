В Петропавловске отец найденных в подъезде мальчиков оставил их знакомым

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Родителей двух потерявшихся малышей нашли петропавловские полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как оказались в подъезде дома и где живут, малыши объяснить не смогли. Тем не менее полицейские в этот же день установили место проживания семьи мальчиков.

«В Петропавловск семья приехала около месяца назад. Живут на съемной даче в поселке Заречный. При проверке адреса 27-летний отец детей обнаружен в состоянии алкогольного опьянения, 23-летняя мать находилась на работе. Со слов отца, 2- и 3-летнего мальчиков оставил своим знакомым. Семья состоит на учете в Мамлютском РОВД», - проинформировали в пресс-службе департамента внутренних дел Северо-Казахстанской области.

О ситуации сотрудники ювенальной полиции уведомили органы опеки Петропавловска и Мамлютского района. Дети продолжают находиться в детской областной больнице.

Напомним, в понедельник днем детей нашли в подъезде жилого дома в поселке Заречный.